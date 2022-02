ANSA-IL-PUNTO/Covid; in Toscana sempre tanti decessi

(ANSA) - FIRENZE, 02 FEB - La Toscana registra anche oggi decessi tra i pazienti Covid: nelle ultime 24 ore sono stati 33, età media 79,8 anni circa, che portano il totale da inizio pandemia a 8.320.

Sono invece 7.758 i nuovi casi di Coronavirus registrati in regione su 60.475 test, con un tasso di positività del 12,83%, in risalita rispetto a ieri quando i contagi erano stati 9.877 su 85.181 tamponi, con un'incidenza dell'11,60%. In calo i ricoveri che oggi sono 1.455, 23 in meno rispetto a ieri, di cui 97 in terapia intensiva, meno 7.

Il presidente della Toscana Eugenio Giani oggi ha reso poi noto che in regione sono stati somministrati 8.268.910 vaccini e che sono oltre 2 milioni i toscani che hanno ricevuto la terza dose. (ANSA).