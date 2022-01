Covid, Maggio annulla concerto del 4/1 con Mehta

(ANSA) - FIRENZE, 02 GEN - Il Teatro del Maggio ha deciso di cancellare il concerto del 4 gennaio ultimo del 'Ciclo Beethoven' e che avrebbe diretto Zubin Mehta. Il teatro, diversamente da una precedente comunicazione, rende noto l'annullamento oggi pomeriggio spiegando di aver "preso atto dell'aumento delle quarantene cautelative e dei contagi" e pertanto ha "deciso agire in tal senso" con l'annullamento. Il Maggio individuerà una data per il recupero del concerto. Nel programma di sala, Zubin Mehta, alla guida del Coro e dell'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, avrebbe diretto l'ultimo concerto del 'Ciclo Beethoven', che è anche il primo appuntamento sinfonico del 2022 del teatro, con la Sinfonia n. 8 in Fa maggiore op. 93 e la Sinfonia n. 9 in re minore op. 125 per soli, coro e orchestra. Solisti al suo fianco, per la Nona, il soprano Mandy Fredrich, il mezzosoprano Marie-Claude Chappuis, il tenore AJ Glueckert e il basso Franz-Josef Selig.

(ANSA).