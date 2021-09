Festival Economia civile, 3/a edizione a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 07 SET - 'Alla ricerca di senso. Persone, luoghi, comunità' è il tema della terza edizione del Festival nazionale dell'Economia civile, l'iniziativa ideata da Federcasse e organizzata con Confcooperative, Sec e Next, che si svolgerà dal 24 al 26 settembre a Firenze, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio. Il Festival è stato lanciato oggi con un evento in streaming che ha visto protagonisti il presidente del Parlamento Europeo David Sassoli e il direttore del Festival Leonardo Becchetti.

Nella tre giorni fiorentina esponenti del mondo accademico ed istituzionale si confronteranno tra loro e con i giovani sull'accelerazione verso un nuovo modello di sviluppo realmente sostenibile, dopo lo shock della pandemia che ha evidenziato,, secondo gli organizzatori del Festival, "le tante distorsioni di un sistema squilibrato e generatore di disuguaglianze". Fra i partecipanti, secondo il programma comunicato, i ministri Enrico Giovannini, Andrea Orlando, Giancarlo Giorgetti, Patrizio Bianchi, Mara Carfagna; il presidente di Federcasse Augusto dell'Erba; il presidente di Confcooperative Maurizio Gardini, il presidente della Pontificia accademia delle scienze sociali Stefano Zamagni; il premio Nobel per l'economia 2015 Angus Deaton; il presidente di Asvis Pierluigi Stefanini. Il Festival ospiterà anche tre riconoscimenti dedicati all'economia civile: il Premio nazionale imprese presenterà 5 buone pratiche d'impresa, mentre gli altri due sono dedicati rispettivamente ai Comuni e ai giovani con il Premio nazionale prepararsi al futuro, una gara fra 7 startup di economia civile selezionate su tutto il territorio italiano, accompagnata dalla presentazione dei migliori progetti scolastici di economia civile raccolti durante l'anno. La sera di venerdì 24 spazio anche allo spettacolo con Simone Cristicchi. (ANSA).