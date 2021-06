ANSA-IL-PUNTO/COVID;in Toscana altri 73 casi e 1 decesso

(ANSA) - FIRENZE, 24 GIU - Sono 73, età media 39 anni, i nuovi casi di Coronavirus in Toscana dove si registra un decesso: un uomo di 85 anni morto a Prato. Continua il trend di diminuzione dei ricoveri, che oggi sono 142 (-8 rispetto a ieri), di cui 29 in terapia intensiva (-3). Dall'inizio dell'epidemia nella regione sono 244.057 i casi di positività e 6.854 i deceduti. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 234.648 (96,1% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 2.555, -3,7% rispetto a ieri. Oggi sono stati eseguiti 6.834 tamponi molecolari e 7.119 tamponi antigenici rapidi, di questi lo 0,5% è risultato positivo. Sono invece 5.187 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l'1,4% è risultato positivo.

Dal monitoraggio di Gimbe emerge intanto che in Toscana nella settimana dal 16 al 22 giugno si registra una performance in miglioramento per i casi attualmente positivi al Covid e si evidenzia una diminuzione dei nuovi positivi rispetto alla settimana precedente. Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica e terapia intensiva occupati. La percentuale di popolazione vaccinata con ciclo completo è pari a 24,5% a cui aggiungere un ulteriore 29,2% solo con prima dose. Ancora, tra gli over 60 solo il 10,7% non ha ancora ricevuto nessuna dose. Il 91,7% degli over 80% ha ricevuto entrambe le dosi e solo il 6,7% ne ha ricevuta una. Nella fascia 70-79 anni il 43,1% delle persone hanno completato il ciclo vaccinale e a cui si aggiunge un ulteriore 46% solo con prima dose. La quota della popolazione 60-69 anni che ha completato il ciclo vaccinale è pari a 29,8% a cui aggiungere un ulteriore 53,3% solo con prima dose. (ANSA).