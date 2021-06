Marta Barone vince premio Fiesole narrativa under 40

(ANSA) - FIESOLE (FIRENZE), 08 GIU - Marta Barone si è aggiudica il XXIX premio Fiesole narrativa Under 40 con 'Città sommersa', edito da Bompiani. La cerimonia di premiazione si terrà il 19 giugno sulla Terrazza del Teatro Romano di Fiesole (Firenze): con questo evento, spiegano gli organizzatori, "si porta a compimento l'edizione 2020 del premio, programmata per lo scorso novembre e rimandata a causa dell'emergenza sanitaria.

L'edizione 2021, invece, si svolgerà nel prossimo autunno".

Durante la cerimonia del 19 giugno verranno consegnati anche i premi speciali alla Piccola farmacia letteraria, per la sua vivace e originale attività di promozione della lettura, e a Sandra Bonsanti, per la sua brillante carriera di giornalista e scrittrice. (ANSA).