Vaccini in Toscana,"sensibile aumento arrivo dosi"

(ANSA) - FIRENZE, 06 MAG - La campagna vaccinale antiCovid in Toscana, grazie all'aumento delle forniture, sta accelerando.

L'assessore regionale alla salute Simone Bezzini, in commissione sanità del Consiglio regionale ha riferito, che "dal 3 al 31 maggio è prevista la consegna di 131.600 dosi di AstraZeneca, di 81.200 dosi di Johnson & Johnson, di 81.900 dosi di Moderna e di 498.420 dosi di Pfizer. A giugno i numeri dovrebbero ulteriormente salire e Pfizer ha annunciato un raddoppio delle consegne". Inoltre, ad oggi in Toscana sono state somministrate 1 milione e 371 mila dosi di vaccino.

Sempre Bezzini, sui problemi registrati ieri per le prenotazioni sul portale dei 65-69enni, proseguite anche di notte, ha spiegato: "Il sistema non ha brillato in termini di qualità, ma in termini di quantità ha funzionato bene: ha permesso di dare un appuntamento a ben 96.201 persone per le prossime settimane e dare un'accelerata alla campagna, impegnando il 70-80% delle dosi". Sul fronte dei 70enni invece le prenotazioni sul portale online vanno a rilento, per questo motivo è stato attivato anche per loro il call center 'Pronto Vaccino' e oggi è in programma un incontro con i medici di medicina generale per capire come coinvolgerli nella vaccinazione di altre fasce di età dopo gli over 80.

Da domani invece per l'isola di Capraia via alla vaccinazione degli 187 residenti che, al netto degli over 80 e dei fragili ai quali è già stata somministrata la prima dose il 25 aprile, costituiscono la popolazione del piccole comune che parteciperà all'operazione isole Covid free. Per questo atteso domani l'arrivo col traghetto delle 11 dei medici della Marina militare e degli operatori sanitari della Asl livornese. Dopo Capraia dovrebbe toccare a Giglio e Giannutri.

Sul fronte dell'andamento dell'epidemia sono 861 i nuovi casi - con un tasso pari al 3,3% - e 33 i decessi. Continua il calo dei ricoveri, oggi sono 1.415. Secondo le rilevazioni di Gimbe, in Toscana nella settimana dal 28 aprile al 4 maggio i nuovi casi sono diminuiti del 10,1% rispetto a quelli registrati nella settimana precedente. In calo anche i ricoveri. (ANSA).