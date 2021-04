Vaccini, Giani, over 80 in hub senza prenotare fino al 25/4

(ANSA) - FIRENZE, 22 APR - "Per completare i 70-79enni stiamo pensando dalla prossima settimana non di fare il click day ma il click-prenotation", mentre gli over 80 rimasti, "da qui a domenica potranno andare nei singoli hub senza prenotazione per fare il vaccino: ormai siamo a un livello di 88-89% di anziani over 80 che hanno avuto la prima dose". Lo ha affermato Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, a margine della presentazione di misure per aiuti allo sport.

Per la fascia 70-79 anni, ha aggiunto Giani, si valuta un meccanismo per cui "chi si prenota sul portale, anche se in quel momento non arriva a completare l'inoculazione della dose in quella settimana magari, nell'arco di un mese ha delle indicazioni su quando avrà la vaccinazione. Si tratta di programmare il numero che manca, circa 200mila persone per arrivare a coprire i 410mila che stanno fra i 70 ed i 79 anni, e quindi arricchiremo le modalità con la prenotazione, ma io aspetterei ancora a far prenotare troppo sul vuoto nell'incapacità di programmare l'arrivo dei vaccini sui 60-69enni".

Sempre per i 70-79 anni "è importante - ha spiegato il governatore toscano - che possa arrivare nelle prossime ore quel carico di 10mila dosi che da Pratica di Mare con Johnson&Johnson era arrivato una settimana fa, ma poi era stato bloccato per la nota sospensione delle somministrazioni di quel vaccino", mentre per gli estremamente fragili "sono arrivate dosi di Moderna, e comunque anche gli Pfizer saranno impegnati per le vaccinazioni degli estremamente fragili nelle Asl o negli hub". (ANSA).