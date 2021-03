Dantedì, a Firenze l'albero del Paradiso, scultura di Penone

Un abete monumentale di oltre 22 metri posizionato in piazza della Signoria come metafora del Paradiso dantesco: l'installazione dell'artista Giuseppe Penone, la più grande mai collocata nel centro di Firenze, è stata inaugurata per il Dantedì, la giornata dedicata al sommo poeta nell'anno del settecentenario dalla sua morte.

La grande scultura 'Abete' è ispirata all'"albero che vive de la cima e frutta sempre e mai non perde foglia" (Canto XVIII, Paradiso, Divina Commedia), come afferma Cacciaguida degli Elisei per descrivere a Dante il luogo in cui si trova. Il tronco e i rami sono stati realizzati in fusione di acciaio inossidabile avvolta da un reticolo: i 18 elementi che lo formano sono stati modellati in bronzo, con un procedimento di fusione da calchi di bambù. L'installazione, curata dagli Uffizi con il Comune e l'associazione Arte continua, costituisce un'anticipazione di Alberi In-Versi, mostra dedicata a Penone che le Gallerie ospiteranno dal 1 giugno al 12 settembre. A tagliare il nastro dell'installazione, oggi in piazza Signoria, c'erano, tra gli altri, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il sindaco di Firenze Dario Nardella e il direttore del museo Eike Schmidt.