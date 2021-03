Moda: Pitti Uomo, 100/a edizione sarà in presenza a giugno

(ANSA) - FIRENZE, 08 MAR - Pitti Immagine annuncia il ritorno 'in presenza' delle proprie fiere e annuncia date e location delle prossime edizioni estive 2021. 'Pitti Uomo' si svolgerà dal 15 al 17 giugno 2021 alla Fortezza da Basso di Firenze, dove si svolgerà anche 'Pitti Bimbo', dal 23 al 25 giugno 2021.

'Pitti Filati' trasloca invece alla Stazione Leopolda, dal 30 giugno al 7 luglio, come 'Fragranze' che sarà dal 17 al 19 settembre alla Stazione Leopolda, infine 'Super' sarà al Padiglione Visconti a Milano, dal 23 al 26 settembre. "Mentre prosegue con ottimi risultati il lavoro sulla piattaforma digitale Connect - dice Raffaello Napoleone, amministratore delegato di Pitti Immagine - che resterà online, con le collezioni invernali e gli eventi speciali, sino alla prima settimana di aprile, apriamo le iscrizioni al prossimo ciclo estivo con l'invio degli inviti ai nostri espositori, allo scopo di dare alle aziende riferimenti certi per la programmazione delle attività, ben consapevoli che da qui all'estate dovremo tutti seguire con attenzione l'evoluzione della situazione sanitaria. Saremo tempestivi in qualsiasi circostanza". (ANSA).