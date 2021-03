Covid: Toscana; altri 10 morti,ricoveri su, più 1.300 totale

(ANSA) - FIRENZE, 07 MAR - Aumentano in Toscana i casi positivi rispetto a ieri, così come i ricoveri che superano quota 1.300 e il numero delle persone decedute a causa del virus, 10 - 6 uomini e 4 donne con un'età media di 77,6 anni -, con un dato complessivo dei morti che sale a 4.794. Sono 1.355 i nuovi positivi al Covid: il totale dei contagiati da inizio pandemia è di 164.451. Cresce anche il tasso di positività: su 16.738 tamponi molecolari e 6.267 tamponi antigenici rapidi, il 5,9% è risultato positivo. Sono invece 13.435 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 10,1% è risultato positivo. I ricoverati crescono di 38 e sono 1.308 in totale, di cui 199 in terapia intensiva, 10 in più rispetto a ieri.

I guariti crescono dello 0,5% e raggiungono quota 138.244 (84,1% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 21.401 (+3,4% rispetto a ieri). L'età media dei 1.355 nuovi positivi odierni è di 44 anni circa (il 18% ha meno di 20 anni, il 21% tra 20 e 39 anni, il 35% tra 40 e 59 anni, il 19% tra 60 e 79 anni, il 7% ha 80 anni o più). Riguardo alle singole province Firenze registra 316 casi in più, Pistoia 195, Arezzo 176, Prato 150, Pisa 135, Lucca 132, Siena 85, Livorno 63, Grosseto 54, Massa Carrara 49. Complessivamente, 20.093 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (665 in più rispetto a ieri, più 3,4%). Sono 39.182 (1.246 in meno rispetto a ieri, meno 3,1%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. (ANSA).