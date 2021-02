Covid: in Toscana altri 15 morti

(ANSA) - FIRENZE, 01 FEB - Altri 373 nuovi casi di Coronavirus (età media 46 anni) e 15 nuovi decessi (totale 4.217) si registrano in Toscana nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi oggi sono 9.287, i ricoverati 757 (13 in più rispetto a ieri), di cui 101 in terapia intensiva (+ 5). I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente mentre i guariti crescono dello 0,2%. Eseguiti oggi 5.606 tamponi molecolari e 1.801 tamponi antigenici rapidi.

Escludendo i tamponi di controllo sono 3.854 le persone testate, di cui il 9,7% è risultato positivo Dei dieci nuovi decessi cinque sono uomini e cinque donne con un'età media di 84,4 anni.

Complessivamente ci sono in questo momento 8.530 persone in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano addirittura prive di sintomi (+ 99). Sono 20.135 (+ 392) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Crescono anche i guariti: 251 in più nelle ultime ventiquattro ore.

Per quanto riguarda i vaccini a mezzogiorno di oggi erano 121.328 le dosi finora somministrate, 3.077 in più rispetto a ieri (+2,6%). (ANSA).