Investito da un'auto, 73nne muore nel Fiorentino

(ANSA) - FIRENZE, 22 GEN - Un uomo di 73 anni è morto ieri sera a Calenzano (Firenze), dopo essere stato investito da un auto mentre attraversava la strada in piazza Berlinguer. Il conducente della vettura, un 41enne, è stato denunciato dai carabinieri per omicidio stradale e la patente gli è stata ritirata. Secondo quanto riferito, si è subito fermato a prestare soccorso ed è risultato negativo all'alcol test.

Sempre in base alla ricostruzione dei carabinieri,l'automobilista avrebbe affermato di non essersi accorto del sopraggiungere del 73enne. Procedono gli accertamenti per risalire all'esatta dinamica dell'incidente.

