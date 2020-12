Covid: Toscana, altri 38 morti, Firenze conta 1000/o decesso

(ANSA) - FIRENZE, 03 DIC - Altri 38 decessi (età media 79,1) e 929 positivi in più in Toscana per Covid rispetto a ieri (età media 50 anni), su un totale, da inizio epidemia, pari a 105.804 unità. Nelle 24 ore c'è stato il millesimo deceduto a Firenze e nella provincia, mentre il totale regionale dei decessi per la pandemia è arrivato a 2.756. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.606.027, 14.469 in più su ieri di cui il 6,4% positivo.

Oggi i positivi sono 35.430 ( -5,6%). I ricoverati sono 1.739 (-46 su ieri, -2,6%) di cui 272 in terapia intensiva (1 in più) mentre 33.691 sono in isolamento a casa con sintomi lievi o senza sintomi (-2.049 su ieri, -5,7%). Inoltre ci sono 34.864 persone in quarantena (-1.156 su ieri, -3,2%) in sorveglianza attiva Asl per contatti con contagiati. Le persone guarite sono in totale 67.618 (2.986 in più su ieri, +4,6%) di cui 493 (dato in progress) clinicamente guarite (-25 su ieri, -4,8%) e 67.125 (+3.011, +4,7%) guarigioni virali con doppio tampone negativo..Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 73,9 x100.000 residenti contro il 94,5 x100.000 della media italiana (11/a regione in Italia). (ANSA).