Cinema:online 20/a edizione festival dedicato a film indiani

(ANSA) - FIRENZE, 23 NOV - Il famoso attore Amitabh Bachchan, l'interprete che ha reso immortale Sandokan, Kabir Bedi, e la scrittrice e attivista Tara Gandhi Bhattacharjee, nipote del Mahatma Gandhi: sono tre degli ospiti che si alterneranno sul palco virtuale del 20esimo River to River Florence Indian film festival, rassegna che promuove in Italia la cultura e il cinema indiano, in programma per la prima volta online a causa dell'emergenza Covid, dal 3 all'8 dicembre. In cartellone lungometraggi, documentari, e cortometraggi in anteprima italiana e europea, fruibili nella sala virtuale Più Compagnia del cinema La Compagnia di Firenze sulla piattaforma mymovies.it.

"Quest'anno festeggiamo i nostri vent'anni e lo faremo online, una modalità che ci consentirà di allargare gli orizzonti del River to River e condividerlo con un pubblico ancora più ampio - ha detto Selvaggia Velo, direttrice del festival - ovviamente il 'calore della sala' e il contatto diretto con le persone durante un festival resta per noi importante, per questo stiamo lavorando per celebrare questo traguardo così importante con una tre giorni di proiezioni e eventi speciali, al cinema La Compagnia di Firenze, appena sarà possibile assistere ad eventi in presenza". (ANSA).