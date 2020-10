ANSA-IL-PUNTO/COVID: in Toscana +60% ricoveri in 15 giorni

(ANSA) - FIRENZE, 13 OTT - Sono aumentati di oltre il 60% in Toscana, nelle ultime due settimane, i pazienti ricoverati in ospedale per sintomi dovuti al nuovo coronavirus. Secondo i dati riportati nei bollettini diffusi quotidianamente dalla Regione, i ricoveri sono passati dai 151 dell'1 ottobre, di cui 28 in terapia intensiva, ai 245 di ieri, di cui 40 in terapia intensiva.

E salgono ulteriormente i ricoverati nei posti Covid secondo il bollettino odierno: sono 17 in più rispetto a ieri, per un totale di 262, di cui 44 in terapia intensiva, 4 in più sempre rispetto a ieri. Intanto lo stesso bollettino diffuso oggi dalla Regione segna una crescita, anche se contenuta, dei casi di contagio rispetto a quelli registrati ieri, 480 contro 466, a fronte però di un numero minore di tamponi: 8.172 rispetto agli 8.958 delle precedenti 24 ore. In totale dei 5.395 soggetti testati - esclusi i tamponi di controllo - l'8,9% è risultato positivo. L'età media dei nuovi casi è di 45 anni. Nelle ultime 24 ore registrato anche un nuovo decesso, un 97enne ad Arezzo.

Tra i nuovi contagiati anche sei studenti dell'Università di Firenze, risultati positivi tra sabato e domenica per una festa Erasmus tenuta in un pub. Lo ha reso noto il rettore Luigi Dei, rivolgendo un appello: "Al di la delle norme restrittive, sarebbe opportuno che si cercasse di avere comportamenti responsabilmente civili anche fuori dai luoghi" dell'Ateneo.

(ANSA).