42 borse studio a studenti talento, corsi al S.Anna di Pisa

(ANSA) - PISA, 13 OTT - La Fondazione Ey e la Fondazione "Il Talento all'Opera" sostengono il merito delle nuove generazioni premiando i migliori studenti "Seasonal School", finanziando borse di studio per 14 corsi intensivi della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa su temi di ricerca interdisciplinari. Il progetto si inserisce in un più ampio tema di responsabilità sociale di impresa della Fondazione Ey, spiega la Sant'Anna in una nota, "che si impegna a garantire la possibilità ai giovani di talento di aumentare il loro sapere, con l'auspicio che possano diventare tra i leader del futuro e che possano contribuire alla costruzione di un mondo sempre più sostenibile".

Le due fondazioni assegnano 42 borse di studio da 450 euro ciascuna (ovvero tre per ogni Seasonal School) a tre studenti che avranno conseguito i risultati migliori, a seguito della verifica finale e dopo rigorose modalità di valutazione. I nominativi dei tre vincitori delle borse di studio assegnate dalla Fondazione Ey e dalla Fondazione Il Talento all'Opera saranno comunicati al termine di ciascuna delle 14 Seasonal School. (ANSA).