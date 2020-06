Zanardi:vescovo Siena prega,Alex è forte

(ANSA) - SIENA, 27 GIU - "La situazione è seria ma ho letto una certa speranza. Il colpo è stato forte ma anche Zanardi è forte fisicamente. Mi sono fermato per qualche momento in preghiera davanti a lui". Così il vescovo di Siena, Augusto Paolo Lojudice, sulla visita privata che ha fatto ad Alex Zanardi in ospedale ieri, ma che è emersa oggi. "Ho ritenuto - ha detto il vescovo Lojudice - di fargli una breve visita, del resto anche il Papa in questi giorni ha pregato per Zanardi".

