Festival Puccini dal 27/6, 3 opere in cartellone

(ANSA) - TORRE DEL LAGO PUCCINI, 05 GIU - Prenderà il via il 27 giugno con 'Gianni Schicchi' alla Cittadella del Carnevale di Viareggio (Lucca) la 66ma edizione del festival pucciniano di Torre del Lago che proseguirà fino al 21 agosto. In cartellone tre nuove produzioni: oltre Gianni Schicchi, in scena Tosca dal 6 al 14 agosto al Teatro Puccini di Torre del Lago e Madama Butterfly dall'8 al 21 agosto sempre al gran teatro all'aperto.

"E' una stagione realizzata con coraggio e responsabilità - ha dichiarato la presidente della Fondazione Festival Puccini, Maria Laura Simonetti - Sarà il Festival della rinascita, un festival con un programma rimodulato ma che vuole essere il nostro contributo a questa importante fase di ripresa di cui ha bisogno il nostro Paese". Per l'assessore alla cultura di Viareggio Sandra Mei, "Viareggio è sempre capace di emozionare e dopo essere stati tanto distanti in questo periodo, causa Covid, grazie alla musica ritorniamo ad essere uniti, su quel lago che è per la Città di Viareggio elemento di identità, quel lago dove oggi sorge il Teatro che è stato di ispirazione al Maestro Giacomo Puccini". A illustrare il programma è stato oggi il maestro Giorgio Battistelli definendo il festival come "il modo migliore per esorcizzare le paure della pandemia, musica arte e cultura sono il giusto vaccino. Un Festival che si presenta come residenza della creatività e assumendosi l'impegno della committenza". (ANSA).