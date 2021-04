Maggio: Pereira, se Toscana gialla pronti riaprire 26/4

(ANSA) - FIRENZE, 19 APR - "Il problema numero uno è che io posso aprire il teatro se siamo in zona gialla. Sono in contatto ogni giorno con la Regione per avere informazioni. C'è una buona possibilità di andare in giallo, ma dipende dall'andamento dei prossimi giorni. Aspettiamo giovedì sera: la Regione mi potrà dire se siamo gialli o no. A quel punto quindi posso dire al pubblico se deve rimanere a casa o se può venire in teatro".

Così Alexander Pereira, sovrintendente del Maggio fiorentino, che aggiunge: "Siamo pronti a riaprire il 26/4 per il concerto di Daniele Gatti e il 27 per l'Adriana Lecouvreur se i numeri della Regione Toscana me lo permettono". (ANSA).