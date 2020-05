La principessa Charlotte compie 5 anni e consegna pasta ai pensionati

Compleanno all'insegna della solidarietà per la piccola Charlotte, secondogenita di William e Kate. La principessa compie oggi cinque anni, e per l'occasione, Kensington Palace ha diffuso delle fotografie in cui si vede la bambina sorridente aiutando a confezionare e consegnare pacchi di pasta ai pensionati della zona di Sandringham in isolamento a causa dell'emergenza coronavirus. Come al solito, le immagini sono state scattate dalla mamma, la duchessa di Cambridge, grande appassionata di fotografia.