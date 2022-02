Meta perde 24% in apertura a Wall Street, dopo trimestrale

Meta, la società che controlla Facebook e Instagram, ha perso il 24% in apertura a Wall Street, dopo i deludenti risultati della trimestrale di ieri, compresa la perdita di utenti per la prima volta in 18 anni.

La società ha chiuso il quarto trimestre del 2021 - il primo da quando ha cambiato nome - con ricavi per 33,67 miliardi di dollari (contro i 28,07 miliardi di un anno prima e i 33,17 miliardi stimati da alcuni analisti) e un utile netto di 10,29 miliardi di dollari (-8%), sotto le attese degli analisti. Per il trimestre in corso Meta prevede ricavi tra i 27 e i 29 miliardi di dollari, mentre gli analisti si attendevano una cifra intorno ai 34,53 miliardi.

A pesare potrebbero essere le regole imposte da Apple l'anno scorso in materia di pubblicità, ossia l'obbligo di chiedere il permesso per raccogliere i dati degli utenti. Il modello economico di Meta, infatti, si fonda sulla vendita di pubblicità personalizzata in funzione dei gusti e delle abitudini dei consumatori.

Per la prima volta inoltre Meta ha postato i risultati della sua unità Reality Labs, focalizzata sulla nuova frontiera della realtà aumentata: anche in questo caso i risultati sono stati deludenti, con una perdita di 3,3 miliardi di dollari.