Metaverso smuove games, Sony in corsa per Electronic Arts

Si smuove il mercato dei videogame. Dopo l'acquisizione di Activision da parte di Microsoft, Sony potrebbe fare propria le attività di Electronic Arts, altro colosso del settore che produce titoli come Fifa. Lo scrive Hollywood Reporter, che non esclude l'ingresso nel settore dei videogame anche di Disney e Netflix, con acquisizioni più piccole, soprattutto in vista del lancio di app e giochi per il metaverso.

La società di ricerca Enders afferma che il passaggio di Electronic Arts a Sony sarebbe tutt'altro che impossibile. "Attualmente è la loro scelta preferita - spiega a Hollywood Reporter - ma in caso di perplessità sul valore della mossa, Sony potrebbe dirigersi verso altri produttori, come Ubisoft e Take-Two, che rappresentano opzioni più economiche".

Nel frattempo, la società di ricerca Handler considera anche nomi nuovi come pronti investitori nel mercato dei videogiochi. Tra questi c'è Disney, finora attiva a concentrarsi sull'affidare esternamente lo sviluppo di titoli in licenza piuttosto che lavorarci in proprio. "Un ottimo modo per la Disney di costruirsi un futuro digitale in vista del metaverso sarebbe l'acquisizione di Electronic Arts - afferma - Questo potrebbe creare molte opportunità in direzione del primo vero metaverso sportivo".

Non ha intenzione di restare fuori dalla corsa Netflix, che di recente ha inserito nel catalogo di film e produzioni esclusive anche una sezione con giochi, con le declinazioni videoludiche di Stranger Things e non solo. Uno dei manager dell'azienda, Greg Peters, si era detto entusiasta della possibilità di applicare allo streaming di videogame via cloud le stesse metriche utilizzate per serie e film, con abbonamenti ricorrenti e un accesso ad un ampio ventaglio di software al posto dell'acquisto di un singolo gioco alla volta, in copia digitale o fisica.