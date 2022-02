La mappa dei social nel 2022, il mondo diviso in 3 blocchi

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - Nella mappa dei social media al 2022 il mondo è diviso in tre grandi blocchi: l'oriente, i territori dell'ex Unione Sovietica e il resto del pianeta. La stragrande maggioranza del globo è stato conquistato da Facebook, in Cina il social preferito è WeChat, in Russia a fare la parte da padrone è VK, ex Vonktakte social filo-governativo fotocopia di Facebook. E' la fotografia dalla mappa dei social che l'esperto italiano Vincenzo Cosenza compone da 14 anni.

La novità di questa edizione è l'introduzione anche delle app più popolari di messaggistica, poichè gli smartphone, spiega Cosenza, "hanno trasformato radicalmente le nostre abitudini e anche i luoghi dei nostri incontri, creando lo spazio per l'adozione di massa di queste app". Con l'introduzione di questa "variabile", lo scenario del mondo social diviso in tre blocchi muta e Facebook perde la sua centralità. WhatsApp risulta la chat più utilizzata in 37 delle 61 nazioni analizzate nella mappa (60%) con due miliardi di utenti attivi mensili coprono i territori dell'Europa dell'ovest, della Russia, dell'America Latina, ma anche dell'India e Africa. Ma la Cina non può fare a meno di WeChat, che ha oltre 1,26 miliardi di utenti attivi al mese. In Giappone e Taiwan amano Line, un'app di messaggistica istantanea con oltre 200 milioni di utenti attivi, infine in Corea del Sud prevale l'utilizzo di KakaoTalk. (ANSA).