Metaverso, su Facebook e Instagram arrivano gli avatar in 3D

Il metaverso avanza e Meta resta in prima linea nel lancio della piattaforma che promette di rivoluzionare il modo di comunicare, giocare e lavorare sul web.

Con l'obiettivo di ricreare un mondo in tre dimensioni che sia declinazione quasi fedele come quello fisico, Zuckerberg ha annunciato con un post su Facebook il lancio degli avatar in 3D, sia sull'omonimo social network che su Instagram. A differenza dei precedenti, il nuovo design consente di ricreare un personaggio più simile nell'aspetto all'utente a cui è associato, grazie ad una serie di gadget e partnership uniche, come quella stretta da Meta con la lega di football americano Nfl, che renderà disponibili abbigliamento e accessori a tema in vista del Super Bowl del 14 febbraio.

L'idea espressa da Zuckerberg è quella di dare l'opportunità agli utenti di utilizzare lo stesso avatar, a cui cambiare abbigliamento e all'occorrenza aspetto, sia per le chat di Facebook Messenger che per i messaggi diretti di Instagram e le "riunioni" virtuali su Horizon Worlds, il metaverso presentato a fine 2021, il cui accesso in forma di anteprima è disponibile da qualche settimana per chiunque possegga un visore Oculus Quest 2 negli Stati Uniti e in Canada. Dalla modifica del personaggio agli eventuali acquisti digitali effettuati su una piattaforma, tutto si potrà spostare da un luogo all'altro, sincronizzando gli aggiornamenti sui vari social. Sempre in tema metaverso, domani 3 febbraio, Snapchat ospiterà un concerto dal vivo di Jennifer Lopez e il cantante colombiano Maluma, sotto forma di Bitmoji, gli avatar supportati già da varie applicazioni, tra cui WhatsApp. (ANSA).