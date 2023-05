Ucraina, esercito Kiev: "Siamo a Bakhmut, distrutta, non conquistata"

Il Comando delle forze per le operazioni speciali ucraino ha rilasciato un video e foto che mostrano la distruzione di Bakhmut, nel Donetsk: "La città oggi. I nostri soldati sono partiti per una missione di combattimento attraverso una città distrutta ma non conquistata", dichiara il Comando, citato da Ukrainska Pravda che pubblica le immagini. "I nostri occhi a Bakhmut: un operatore di droni che non solo controlla la posizione del nemico e corregge la nostra artiglieria. Cattura anche il modo in cui la città viene uccisa dalle forze di occupazione russe", dice il Comando.

Ieri al vertice del G7 in Giappone il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha paragonato la distruzione di Bakhmut a Hiroshima, annientata dalla bomba atomica del 1945? "Ben fatto, perché è stata la casa Bianca a orchestrare entrambe": lo ha dichiarato su Telegram - citata dall'agenzia Tass su Twitter - la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, chiamando Bakhmut con il nome di epoca sovietica, Artyomovsk.

Lo Stato maggiore dell'esercito ucraino, nel suo aggiornamento della mattina, scrive su Facebook che i militari di Kiev "continuano a respingere numerosi attacchi dei russi a Kupyansk, Lyman, Bakhmut, Avdiivka e Marinsk, nella regione orientale del Donetsk: nell'ultimo giorno i russi hanno tentato di compiere 37 attacchi su queste linee del fronte". E aggiunge: "Le battaglie per la città di Bakhmut continuano, nelle ultime 24 ore i russi hanno cercato di riconquistare le posizioni perdute a sud dell'insediamento di Ivanovske. Il nemico ha anche condotto azioni offensive senza successo in direzione di Hryhorivka. Le truppe russe hanno lanciato furiosi bombardamenti sulla regione di Donetsk. Anche la regione di Lugansk è stata colpita".

Le forze russe hanno bombardato la scorsa notte la regione ucraina di Dnipropetrovsk con missili da crociera e droni, ferendo diverse persone, danneggiando edifici, provocando incendi e distruggendo almeno 25 automobili e due autobus parcheggiati. Lo scrive l'agenzia ucraina Ukrinform. Nella località di Hilarionivska, colpita da un drone, sette persone sono rimaste ferite e due donne, di 52 e 70 anni, sono ricoverate in ospedale. Un ferito, scrive il sito, un uomo di 27 anni ricoverato in condizioni non gravi, nel distretto di Dniprovsky. Colpita anche un'azienda a Dnipro. Le difese antiaeree ucraina - scrive ancora Ukrinform - affermano di avere abbattuto nella notte 15 droni e 4 missili da crociera nella regione, anche se alcuni di essi sono riusciti a filtrare.