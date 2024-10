Rimborsopoli Basilicata: in Appello decise sette assoluzioni

Due ex assessori, quattro ex consiglieri regionali della Basilicata e un commercialista sono stati assolti dalla Corte d'Appello di Potenza nell'ambito dell'inchiesta "Rimborsopoli bis" sulle spese dei gruppi del Consiglio regionale lucano tra il 2009 e il 2011. In primo grado, il Tribunale di Potenza li aveva condannati, a vario titolo, per truffa, falso e peculato: le pene andavano da un massimo di cinque anni e quattro mesi di reclusione a un minimo di un anno e otto mesi.

"Perché il fatto non costituisce reato", sono stati assolti gli ex assessori Rosa Gentile e Agatino Mancusi. Assolti anche gli ex consiglieri Nicola Pagliuca, Vincenzo Ruggiero, Vincenzo Viti e Mario Venezia. Assoluzione anche per il commercialista Ascanio Emanuele Turco.



