La Bielorussia grazia l'oppositore Roman Protasievich

Le autorità bielorusse hanno graziato Roman Protasievich, l'oppositore che due anni fa era stato arrestato dopo che un volo della Ryanair su cui si trovava era stato dirottato per essere fatto atterrare a Minsk. Lo riferisce l'agenzia Belta.

Protasievich, condannato a 8 anni di reclusione il 3 maggio scorso, è l'ex direttore del canale informativo Telegram Nexta, che è stato mezzo informativo di fondamentale importanza per i manifestanti durante le proteste contro la rielezione del presidente Alexander Lukashenko nel 2020. Nello stesso processo sono stati condannati - rispettivamente a 20 e 19 anni - anche il fondatore di Nexta, Stepan Putilo, e un altro ex direttore, Yan Rudik. Putilo e Rudik però si trovano all'estero e sono stati condannati in in contumacia.

Per il momento rimane in carcere la fidanzata di Protasievich, la cittadina russa Sofia Sapega, arrestata con lui sull'aereo dirottato e condannata in seguito a 6 anni di reclusione.

"Ringrazio il Paese e il presidente (Alexander Lukashenko) per questa decisione e spero che in futuro tutto andrà ancora meglio". E' questa la prima reazione dell' oppositore bielorusso, in un video postato dalla testata russa Sputnik sul suo canale Telegram.

Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko, si è intanto appreso, incontrerà mercoledì a Mosca quello russo Vladimir Putin per discutere "questioni in sospeso nella relazioni" tra i due Paesi. Lo annuncia l'agenzia bielorussa Belta ripresa da quella russa Ria Novosti.