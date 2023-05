Mosca: 'Bombardamenti nella regione russa di Belgorod'

Diversi villaggi della regione russa di Belgorod, vicino al confine con l'Ucraina, sono stati bombardati stamane dalle forze di Kiev. Lo riferisce il governatore, Vyacheslav Gladkov, sul suo canale Telegram.

Intanto, una milizia di estrema destra russa che combatte al fianco delle truppe ucraine, il Corpo dei Volontari russi, ha detto di avere compiuto incursioni proprio nella provincia di Belgorod e in quella di Bryansk. In un video diffuso dall'organizzazione e ripreso dall'agenzia

ucraina Unian si vedono miliziani accanto a cartelli dei villaggi di Lyubimovka, nella regione di Belgorod, e di quelli di Bezlyudovka and Churovichi, in quella di Bryansk.