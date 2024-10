Meloni, occupazione più alta da quando Garibaldi ha unito Italia

"Quando mi sono insediata ho fatto una promessa, che avremmo stravolto tutti i pronostici" e ora i dati mostrano "chi aveva ragione: dopo due anni di governo schiena dritta e idee chiare" l'Italia è passata da "una nazione citata tra i Pigs" a Paese che "cresce più della media dell'eurozona" e ha "il tasso di occupazione più alto da quando Garibaldi ha unificato l'Italia". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, leader di FdI, al comizio del centrodestra a Genova, per la chiusura della campagna elettorale per Marco Bucci, candidato governatore della Liguria. Tra i risultati del suo governo la premier ha citato "una agenzia di rating" che "ha rivisto in positivo il giudizio, cosa accaduta solo tre volte dal 1986 ad oggi" e il collocamento sul mercato che ha raccolto domande "per oltre 200 miliardi di euro: è il dato più alto di sempre e il secondo record più alto in Europa ed è il valore che si riconosce al sistema italiano quando c'è una classe politica capace di garantire stabilità e di creare una visione"



Riproduzione riservata © Copyright ANSA