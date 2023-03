Svizzera: le barrette del Toblerone non avranno più l'immagine del Cervino

La Toblerone eliminerà la vetta del Cervino dalle sue confezioni quando parte della produzione del cioccolato sarà trasferita dalla Svizzera alla Slovacchia: lo ha reso noto alla Bbc la multinazionale statunitense Mondelez, proprietaria del marchio. La confezione della barretta a forma di piramide che rispecchia la vetta alpina, subirà un rinnovamento e includerà la firma del suo fondatore, ha dichiarato la Mondelez spiegando che l'immagine della montagna sarà sostituita da una cima più generica.

La prevista modifica è dettata dalle severe regole sul Made in Switzerland (la cosiddetta 'Svizzerità') introdotte nel Paese nel 2017, secondo cui i simboli nazionali non possono essere utilizzati per promuovere prodotti a base di latte che non siano realizzati esclusivamente in Svizzera. Per altri prodotti alimentari crudi la soglia è di almeno l'80%.

La Mondelez ha reso noto all'emittente britannica che sta spostando parte della produzione in Slovacchia per "rispondere all'aumento della domanda a livello mondiale e per far crescere il nostro marchio Toblerone nel futuro". La nuova confezione includerà "un nuovo carattere distintivo e un logo Toblerone che trae ulteriore ispirazione dagli archivi Toblerone e dall'inclusione della firma del nostro fondatore, Tobler", ha aggiunto la società.