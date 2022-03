Una manifestante contro la guerra con in mano un cartello ha interrotto uno dei principali notiziari della televisione di stato russa intorno alle 21:31. Ora di Mosca. Lo riporta la Cnn.

"No alla guerra. Fermate la guerra. Non credete alla propaganda, vi dicono bugie qui", recita il cartello, che nell'ultima riga riporta la seguente frase: "Russi contro la guerra".

Attivista anti-guerra interrompe tg della tv di stato russa