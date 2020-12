La manovra al voto finale in Aula alla Camera

Manovra in Aula alla Camera per il voto finale, atteso in serata.

LA DIRETTA

la legge di bilancio passerà poi al Senato praticamente blindata dato che manca meno di una settimana al rischio esercizio provvisorio. "Il governo dei record negativi ne sta per battere un altro: in questo secolo non era mai capitato, infatti, che la legge di bilancio terminasse la prima lettura la sera del 27 dicembre", attacca la capogruppo al Senato di FI Anna Maria Bernini. A Palazzo Madama, però, sulla legge di bilancio non ci dovrebbero essere sorprese: non è sul testo della manovra che Iv farà le barricate. Ma l'inizio del 2021 è avvolto da diverse incognite: dal rimpasto alla legge elettorale fino alla delega ai Servizi, tutti dossier sui quali la tensione tra Conte e Matteo Renzi è tutt'altro che scemata. Anche perché, prima della pausa natalizia, il premier ha fatto capire che, se sulla struttura di missione del Recovery Plan ha ceduto, difficilmente lo farà sugli altri punti di attrito. "La crisi non è nelle mie mani, vado avanti finché c'è la fiducia dei partiti", è il messaggio recapitato dal premier alle forze di maggioranza.