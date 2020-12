Covid: Johnson, la nuova variante presente in tutto il Regno

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - Il primo ministro britannico Boris Johnson ha sottolineato che sebbene la nuova variante del virus si concentri nelle zone del Regno Unito cosiddette in 'tier 4' è tuttavia presente in tutto il Paese. "Tutti devono rimanere nella propria zona e considerare con attenzione l'opportunità di viaggiare all'estero", ha spiegato. A chi si trova in 'tier 4' non è consentito recarsi all'estero, se non in circostanze eccezionali. (ANSA).