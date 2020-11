“Informazione e tecnologia nella lotta alle Fake News” è il titolo del convegno organizzato dall’ANSA insieme ad EY, che sarà trasmesso in streaming su ANSA.it il 19 novembre alle 15.

Si partirà con i saluti di Andrea D’Acunto, Med Technology, Media and Telecommunications Leader, EY, di Giulio Anselmi, presidente dell’ANSA e di Andrea Martella, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio che sarà intervistato dal direttore dell’Agenzia, Luigi Contu.

Il convegno, in parte in presenza e in parte da remoto per rispettare le regole anti Covid, vedrà la partecipazione anche il professor Massimo Galli, direttore delle Malattie Infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, che risponderà alle domande del direttore Contu. Tema: “Le fake news di oggi e il Covid”.

“I progetti anti-fake nell’editoria”, invece, sarà l’argomento trattato da Stefano D’Alessandri, amministratore delegato dell’ANSA.

Molte altre le questioni affrontate nel convegno diviso in due parti: una prima condotta da Massimo Sebastiani, caporedattore centrale e responsabile di ANSA.it, la seconda da Alessio Jacona, esperto di innovazione e curatore dell’Osservatorio Intelligenza Artificiale ANSA.it.

Si va dal rapporto tra fake news e democrazia all’analisi delle prime reazioni dei lettori/cittadini di fronte alle notizie non vere. Poi la prospettiva inquietante post verità.

Infine ANSAcheck che consente di certificare le notizie grazie alla tecnologia blockchain; e il linguaggio semantico e fact checking.