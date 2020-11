Covid: Conte riunisce capi delegazione e Boccia

Il premier Giuseppe Conte riunito con i capi delegazione dei partiti di maggioranza al governo, il ministro Francesco Boccia e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro.

Il vertice del premier Giuseppe Conte con i capi delegazione di maggioranza è convocato per un aggiornamento sui diversi temi al centro dell'agenda di governo. Lo spiegano fonti di Palazzo Chigi, a riunione in corso. Non solo dunque i dati del monitoraggio sul Covid, ma anche la legge di bilancio, che il governo dovrebbe inviare entro la settimana in Parlamento, e il Recovery plan italiano.