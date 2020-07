In Lombardia riaprono le discoteche, da domani calcetto

Via libera da domani al calcetto in Lombardia. Lo conferma la nuova ordinanza del governatore Fontana, che autorizza da sabato 11 luglio gli sport di squadra, di contatto e individuali, "solo in assenza di segni/sintomi" mentre "all'accesso della struttura", la temperatura non dovrà essere superiore a 37.5. "La misura - dice l'ordinanza - potrà essere rimodulata in funzione dell'evoluzione dello scenario epidemiologico". La Regione conferma da oggi la riapertura di discoteche e sale da ballo, già prevista nell'ordinanza del 29 giugno, ma solo negli spazi all'aperto.