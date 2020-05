Decreto maggio: al via incontro governo con Confindustria-Ance

È in corso l'incontro in videoconferenza del governo con i rappresentanti di Confindustria, Confapi, Confimi, Confprofessioni, Ance. La riunione serve a fare un punto sul decreto di maggio con le misure di sostegno alle imprese per far fronte all'emergenza Coronavirus. L'incontro è stato aperto dai ministri Roberto Gualtieri e Stefano Patuanelli, è atteso a breve l'arrivo del premier Giuseppe Conte.