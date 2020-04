Coronavirus: Zaia firma una nuova ordinanza. Fontana: Ripartire senza 'liberi tutti'

"Sono convinto che si deve ripartire ma non liberi tutti e ognuno ricomincia a fare quello che vuole". Lo ha detto il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, in collegamento a Mattino Cinque. La ripartenza, ha ribadito Fontana, dovrà avvenire "gradualmente, cercando di rispettare le precauzioni dettate e ripetute in questi giorni" per "ripartire garantendo la sicurezza sui trasporti, garantendo le attività produttive e commerciali e poco per volta per evitare che si crei troppa confusione e capendo che i nostri stili di vita cambieranno, per un certo periodo finché non avremo una cura sicura" e "dovremo imparare a conviverci", ha aggiunto.

"Arrivare a limitare la vita dell'ultrasessantenne mi sembra inaccettabile", ha proseguito Fontana parlando della fase 2. "Percorsi differenziati sì" ha aggiunto, "ma limitare la vita e la libertà in base alle fasce d'età la vedo molto più discutibile anche dal punto di vista costituzionale e delle libertà che la Costituzione sancisce". "Bisognerà prevedere maggiori attenzioni e fare in modo che le attività che comportano un rischio maggiore non vengano compiute da chi ha più possibilità di essere colpito dal virus, prevedere controlli maggiori anche dal punto di vista sanitario delle possibilità di essere sottoposti più spesso a valutazioni, questo sì - ha concluso -, ma arrivare a limitare la vita dell' ultrasessantenne mi sembra inaccettabile".

Il Veneto anticipa, con nuova nuova ordinanza firmata oggi dal governatore Luca Zaia, alcune deroghe alle restrizioni nel commercio: viene dato il via libera nella regione alla vendita del cibo per asporto nei take away, pasticcerie e gelaterie - finora era possibile solo la consegna a domicilio - mantenendo il divieto di consumo all'interno dei locali dell'esercizio. Negozianti e clienti dovranno avere mascherine e guanti, e rispettare il distanziamento di un metro. Altro allentamento riguarda le aperture di librerie, cartolerie e negozi di abbigliamento per bambini, per i quali non vale più il limite dei due giorni a settimana. "Abbiamo raschiato il barile - ha detto Zaia - togliendo tutto ciò che si poteva per quanto è consentito dalla legge. Ma sia chiaro, non è il libera tutti".

"Vogliamo che possano riaprire in totale sicurezza non solo le imprese ma tutto il tessuto economico, dall'edilizia alla nautica fino ad arrivare alla ristorazione, almeno da asporto". E' l'obiettivo indicato dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in vista dell'inizio della 'fase 2' dell'epidemia di coronavirus a partire da lunedì 27 aprile. "Più libertà anche per chi continuerà a stare a casa: via alla corsa e alla bicicletta, alle attività ludiche come la pesca, alle passeggiate all'aria aperta, per dare un po' di sollievo anche ai nostri bimbi - continua -. Questa è la via ligure per la fase 2: sicurezza e qualità della vita al primo posto, cominciamo a ripartire e lavoriamo per vincere la crisi oltre al virus".

Verso cabina regia domani su fase 2, scelte attese a giorni - Sono attese nei prossimi giorni le decisioni del governo sull'avvio della 'fase 2', con le nuove regole per la "convivenza" con il Coronavirus. La cabina di regia con gli enti locali, per un nuovo confronto sulle ripartenze, potrebbe tenersi domani, anche se un incontro non è ancora fissato e non è escluso che slitti. E' invece difficile, secondo fonti di governo, che le nuove linee guida nazionali vengano annunciate già oggi. L'idea del governo, come anticipato dal premier Giuseppe Conte, sarebbe quella di fornire un quadro entro il weekend ma il lavoro è ancora in corso e non ne sono definiti i tempi. In giornata dovrebbe tenersi anche una riunione della task force guidata da Roberto Colao per proseguire il lavoro di approfondimento sui diversi aspetti della ripartenza.