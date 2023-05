Tridico, 'serve un terzo pilastro per i nuovi settantenni'

(ANSA) - MILANO, 24 MAG - Il presidente dell'Inps Pasquale Tridico punta al terzo pilastro per i nuovi settantenni che, secondo una ricerca di Kearney-Swg, in Italia saranno il 70% della popolazione nel 2050.

"Dobbiamo iniziare ad ampliare i nostri pilastri - afferma intervenendo a distanza in un convegno a Milano - perché abbiamo pensato finora che fossero solo due: quello previdenziale pubblico e quello privato". "Dobbiamo cominciare a capire che in realtà sono tre - aggiunge - uno universale finanziato su base fiscale, un secondo pilastro che è previdenziale e che dipende dalla vita lavorativa di ciascuno di noi e un terzo integrativo privato, ma su cui si può esercitare anche il pubblico".

Secondo Kearney ed Swg, il 2050 sarà "l'Italia degli ultrasessantacinquenni", in quanto "il fenomeno dell'invecchiamento demografico, che oggi vede il rapporto tra anziani e giovani di 4 a 10, tra meno di trent'anni crescerà del 34% arrivando a un rapporto di 7 a 10". Quella dei settantenni diventerà cosi "una nuova classe che, contando su un'aspettativa di vita più lunga e in buona salute, è oggi fuori dal servizio pubblico e assicurativo tradizionale, ma che rappresenterà un valore non solo da proteggere ma anche una importante opportunità di sviluppo". (ANSA).