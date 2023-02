Poste: bonifici istantanei da web, App BancoPosta e Postepay

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - "Con Poste Italiane il trasferimento di denaro da e verso un altro conto corrente è ora più veloce e personalizzabile. È infatti possibile ricevere o trasferire denaro in pochi istanti utilizzando il servizio di 'Bonifico istantaneo', oppure differire la data di esecuzione di un bonifico o di un postagiro tramite App BancoPosta e App Postepay". È quanto si legge in una nota di Poste che spiega come i correntisti BancoPosta e i titolari di carte Postepay con Iban possano "ricevere o trasferire denaro in pochi istanti grazie al servizio di 'Bonifico istantaneo', disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, festivi inclusi, sia dal proprio conto BancoPosta online, sia dalle App BancoPosta o Postepay. Selezionando la modalità 'Bonifico istantaneo' - spiega Poste - si darà al beneficiario la possibilità di disporre dell'importo entro pochi secondi dall'invio. Il servizio è attivo solo verso le banche dell'area Sepa e aderenti allo schema Sepa Instant Credit Transfer. In alternativa sarà necessario utilizzare il 'Bonifico Sepa' tradizionale, che prevede l'accredito sul conto corrente del beneficiario entro il giorno successivo". Poste Italiane ha anche recentemente introdotto la possibilità di indicare, al momento della compilazione della disposizione di bonifico o postagiro in App BancoPosta e App Postepay, una data di esecuzione differita rispetto a quella dell'operazione (massimo 40 giorni solari successivi alla data di inserimento). "La disposizione - conclude Poste - potrà essere revocata fino al giorno precedente la data indicata". (ANSA).