Fisco: Comune Palermo aderisce alla definizione agevolata

(ANSA) - PALERMO, 28 MAR - Palermo aderisce alla definizione agevolata delle controversie tributarie introdotta dalla legge finanziaria 2023. La scelta è stata approvata dal Consiglio comunale all'unanimità, su proposta dell'assessore al Bilancio, Carolina Varchi, d'intesa col Capo Area, Maria Mandalá. La misura interessa i cittadini che hanno liti pendenti ad oggi con il Comune di Palermo, in ogni grado di giudizio e non passate in giudicato, riguardo al pagamento di tributi locali come Imu, tassa sui rifiuti, imposta di soggiorno, imposta sulla pubblicità.

"La definizione agevolata - sostiene il gruppo di Fratelli d'Italia - consente ai contribuenti di regolarizzare la loro posizione e, all'amministrazione, di ridurre le spese per il recupero dei suoi crediti e di consolidare le proprie entrate tributarie. Dunque, un provvedimento che nel principio, nel merito e nel metodo, corrisponde alla linea seguita da questa amministrazione in tema di riscossioni tributi e lotta all'evasione. Si esprime apprezzamento al personale dipendente dell'area entrate e tributi che, con spirito di abnegazione e volontà, si impegnerà a dare seguito a questa ulteriore misura con responsabilità". (ANSA).