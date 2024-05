La Cina ha comprato altre 60.000 once di oro ad aprile

La Repubblica popolare cinese ha continuano anche ad aprile a consolidare le sue riserve auree, salite per il 18/mo mese di fila con un nuovo stock di 60.000 once troy, a quota 72,8 milioni, per un valore attestatosi a 167,96 miliardi di dollari dai 161,07 miliardi di fine marzo.

Lo scorso mese, in base ai dati diffusi dalla Banca centrale cinese (Pboc), le riserve valutarie si sono attestate a 3.201 miliardi di dollari, in calo di 4,93 miliardi (-1,4%) su marzo, mancando le attese a quota 3.230 miliardi soprattutto a causa del rafforzamento del biglietto verde. Lo yuan, infatti, si è deprezzato dello 0,28% sul dollaro che, a sua volta, ha guadagnato l'1,8% su un basket composto dalle altre principali divise.



