Cingolani: cessione Wass, Leonardo 'al lavoro in questi giorni'

Leonardo "sta lavorando in questi giorni molto attivamente" sul futuro della ex Wass, la società di Livorno che produce sistemi di difesa subacquei, come siluri e sonar. L'a.d. Roberto Cingolani lo ha indicato rispondendo alle domande degli analisti finnziari durante la conference call sui risultati del primo trimestre.

E' da tempo attesa la cessione della ex Wass e, secondo indiscrezioni, sarebbe questione di giorni l'annuncio del possibile accordo con Fincantieri.

Più in generale, sul fronte della crescita per linee esterne, Roberto Cingolani ha ribadito che la società si muove su due diversi livelli. Il primo è quello delle potenziali grandi joint venture, in particolare ritagliandosi un ruolo nei nuovi grandi programmi della Difesa europea. Il secondo è quello delle acquisizioni, non di grandi dimensioni, "non monstre", son una serie di due diligence in corso che potrebbero concretizzarsi con operazioni entro l'anno: l'attenzione è in particolare sui settori Cyber e Spazio.

Quanto alla produzione, in Leonardo c'è attenzione sul recupero del settore delle aerostrutture che aveva sofferto per lo stop delle compagnie aeree durante l'emergenza Covid, è possibile uno spostamento in avanti del break even - ha indicato l'a.d. - per l'impatto delle commesse del committente Boeing che attraversa ancora una fase di difficoltà.



