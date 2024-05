Cingolani: 'Leonardo focalizzata sul piano per forte crescita'

"Siamo pienamente focalizzati sull'esecuzione del Piano Industriale. Il consolidamento del core business della difesa procede molto bene grazie all'accelerazione del processo di digitalizzazione che crea nuove opportunità in termini di ricavi e genera efficienze sui costi; stiamo incorporando l'Intelligenza Artificiale e il Digital Twin in tutti i cataloghi prodotto e lavorando sul digital continuum delle Forze Armate", evidenzia l'amministratore delegato e dg di Leonardo, Roberto Cingolani, presentando i risultati del primo trimestre.

"Le future attività sono rafforzate dalla riorganizzazione e dai cambiamenti di governance che hanno permesso la creazione della nuova divisione Spazio, l'accelerazione delle attività nella Cyber Security e lo sviluppo di una strategia che faccia leva sull'intelligenza artificiale generativa e sulle capacità multidominio per tutte le piattaforme di Leonardo", spiega. "Il piano di efficientamento è pienamente operativo e in linea con il raggiungimento del target previsto a fine anno. Infine, per quanto riguarda la crescita inorganica del piano, stiamo continuando a rafforzare le alleanze internazionali assumendo un ruolo attivo nella promozione della Difesa Europea. Tutto ciò ci permetterà di ottenere forte crescita, maggiore redditività e migliore conversione di Ebita in cassa".



