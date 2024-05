Samsung verso il primo sciopero di sempre per stallo sui salari

I sindacati di Samsung Electronics hanno comunicato oggi l'intenzione di tenere il primo sciopero nella storia del colosso sudcoreano in risposta allo fase di stallo delle trattative salariali. La direzione del gruppo tecnologico e le organizzazioni dei lavoratori hanno tenuto colloqui e trattative da gennaio, ma non sono riusciti a ridurre le loro divergenze. "Dichiariamo uno sciopero a causa dell'atteggiamento della direzione che non tiene conto dei lavoratori", hanno riferito i sindacati, annunciando l'iniziativa che rischia inevitabilmente di creare danni alla catena di rifornimento globale dei microchip.



