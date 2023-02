==Meloni, rivoluzionare i rapporti tra fisco e contribuenti

(ANSA) - ROMA, 09 FEB - "Occorre rivoluzionare il rapporto tra fisco e contribuente, e fare in modo che l'evasione si combatta prima ancora che si realizzi": la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, annuncia in un'intervista al Sole 24 Ore una "legge delega che toccherà tutti i settori della fiscalità" e che "metterà al centro anche i dipendenti e i pensionati, con misure ad hoc".

Elenca i prossimi impegni: "mettere al sicuro il nostro debito da nuovi shock finanziari" lavorando con il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti per ridurre la dipendenza dai creditori stranieri aumentando il numero di italiani e residenti in Italia che detengono quote del debito. E aggiunge: "l'unica strada per rendere sostenibile un debito elevato come il nostro è la crescita economica, non le politiche di cieca austerità viste negli anni passati". Poi, "compatibilmente con le risorse economiche a disposizione", proseguire con "tagli consistenti al cuneo fiscale". "Sostituire il reddito di cittadinanza con misure concrete di contrasto alla povertà" dato che "ha fallito tutti gli obiettivi per i quali era nato". Il 2023, dice, sarà anche "l'anno delle grandi riforme che l'Italia aspetta da tempo ma che nessuno ha avuto il coraggio di fare".

Sulle nomine ai vertici della aziende pubbliche, "vogliamo premiare le competenze migliori - assicura la premier -, valutando i risultati pregressi conseguiti e scegliendo le persone più adeguate ad assicurare il miglior funzionamento delle nostre aziende. Saranno, inoltre, pienamente garantite le ovvie e indefettibili esigenze di adeguatezza delle persone rispetto agli incarichi".

In questi primi cento giorni di governo, uno dei "più toccanti" è stato quello del "viaggio a Palermo per ringraziare magistrati, inquirenti e Forze dell'Ordine che hanno permesso la cattura di Matteo Messina Denaro e la fine della sua ultradecennale latitanza". L'errore più grave? Voglio aspettare la fine di questa esperienza per individuarlo. So dirle di sicuro qual è l'errore che non riuscirei a perdonarmi: arrivare alla fine di questa esperienza e rendermi conto di non avere fatto tutto quello che potevo per dare agli italiani una Nazione migliore. La coscienza è il giudice più severo". (ANSA).