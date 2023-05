(ANSA) - MILANO, 29 MAG - Apside, la joint venture tra Intesa Sanpaolo e Digital Magics per la realizzazione di investimenti in startup digitali ad alto potenziale, entra nel nuovo round da 10 milioni di euro di Viceversa: la fintech che ha introdotto in Italia i finanziamenti per sostenere la crescita delle aziende digitali. Viceversa, fondata da Matteo Masserdotti e Pedro Salvi, incubata a novembre 2021 da Digital Magics, si rivolge a tutte quelle aziende che gestiscono un business online come marketplace con l'obiettivo di rendere la loro crescita sostenibile attraverso uno strumento di insights marketing digitale e accesso a capitali flessibili, caratterizzato dalla condivisione di una percentuale dei ricavi dell'azienda a fronte dell'investimento effettuato. "Siamo molto contenti del primo investimento effettuato da Apside in Viceversa, start up innovativa che vuole ridefinire nuove regole per supportare in modo sostenibile la crescita del business attraverso decisioni basate sui dati", afferma Enrica David, presidente del comitato investimenti di Apside e director in Intesa Sanpaolo. "L'investimento - aggiunge - sul quale ha lavorato il team di Apside, composta da professionisti, talentuosi e motivati, con competenze trasversali, rappresenta bene il focus dell'iniziativa intrapresa con Digital Magics che, siamo certi, riuscirà ad individuare soluzioni funzionali all'offerta innovativa e competitiva delle industry del gruppo Intesa Sanpaolo". (ANSA).

