Tesoro colloca in asta 8,5 miliardi di Btp,calo rendimenti

Il Tesoro ha collocato in asta Btp su diverse scadenze per complessivi 8,5 miliardi di euro con un calo dei rendimenti per i titoli a 3 e 7 anni. In particolare sono stati collocati 3 miliardi del titolo a 3 anni con un rendimento del 2,3% e una riduzione di 38 punti base rispetto al precedente collocamento. Il titolo a sette anni è stato collocato al 2,92% (-26 punti) per 3 miliardi di euro.

Inoltre l'asta ha visto anche il collocamento di 1,5 miliardi di euro di titoli a 15 anni con un rendimento del 3,19% e di quello a 30 anni con un rendimento del 3,94%.



