Scope ratings assegna BBB- a Banca Agricola Popolare Sicilia

L'agenzia di valutazione del credito Scope Ratings GmbH ha assegnato a Banca Agricola Popolare di Sicilia il rating BBB- con outlook stabile. Come si legge in una nota il rating assegnato a Baps si inserisce nel percorso di crescita e di consolidamento intrapreso, riflette il radicato modello di business, la qualità degli attivi e le solide posizioni di capitale edi liquidità.

Secondo l'ad Saverio Continella "l'ottenimento del primo rating da parte di Scope rappresenta un risultato di grande rilievo per la nostra banca, ci distingue nel panorama bancario italiano e certifica la solidità dei nostri fondamentali economico-finanziari, la visione strategica che guida le nostre scelte e il nostro impegno costante verso la trasparenza e l'innovazione. Il rating ottenuto rafforza la fiducia degli stakeholder e rappresenta una leva importante per accedere a nuove opportunità, proseguendo il nostro percorso di crescita e di servizio al territorio".



