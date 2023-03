(ANSA) - NEW YORK, 28 MAR - La giustizia americana accusa Sam Bankman-Fried, il fondatore di Ftx, di aver pagato più di 40 milioni di dollari in tangenti ad almeno un funzionario cinese. Nell'incirminazione le autorità americane affermano che Bankman-Fried e altri avrebbero "diretto o trasferito" almeno 40 milioni di dollari in criptovalute a beneficio di uno o più funzionari per influenzarlo e spingerli a scongelare un fondo bloccato da Pechino nel novembre 2021. (ANSA).

Ottieni il codice embed